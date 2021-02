Leserbrief : Geld sollte an zwei Krankenhäuser gehen

Gesundheitsversorgung

Alles, was sich bietet, soll man auch ergreifen, sagt ein altes Sprichwort. So wird jetzt auch bei der Erweiterung des Bitburger Krankenhaus von Seiten der Geschäftsführung kräftig zugegriffen.

Dabei existiert in Bitburg sogar ein Krankenhaus-Förderverein, der der Klinik so manch teuren medizinischen Apparat noch sponsert, anstatt demnächst die Geräte gleich nach Gerolstein weiterzuleiten. Wer würde in Bitburg bei der hohen Förderung nicht Beifall klatschen? Aber was bedeutet das für Gerolstein als Verbundkrankenhaus? Für das Krankenhaus Bitburg ist die hohe Förderung zwar ein Segen.