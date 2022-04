Glaube im Alltag : Leuchtstoff

Pastoralreferent für Schulpastoral im Dekanat St. Willibrord-Westeifel Foto: Privat

Eine Kerze in den Nationalfarben der Ukraine. An ihr befestigt ein Zettel mit der Aufschrift: Wir stehen zusammen. Meine Kollegin zieht diese Kerze aus ihrem Kofferraum, ihr ganzes Auto ist voll davon, schließlich reiht sich bei ihr gerade Friedensgebet an Friedensgebet und überreicht sie mir als Abschiedsgeschenk.

Währenddessen zieht eine Seniorenreisegruppe in Zeitlupentempo auf uns zu. Die Stadtführerin bleibt stehen und fragt überraschend aus dem Nichts, ob dies ein Eis oder eine Kerze sei. Komische Frage denke ich, aber okay, eine Kerze. Dann erkennt sie die Farben der Ukraine und zeitgleich beginnt meine Kollegin mit der Erklärung: Friedensgebete.

Sichtlich angetan fragt die Touristenführerin, ob sie ein Bild schießen könne, schon wieder komisch denke ich, aber auch okay. Die Anführerin erklärt dabei ihrer amerikanischen Reisegruppe, was es mit der Kerze auf sich hat, währenddessen meine Kollegin und ich an die gesamte Truppe Kerzen verschenken und Smalltalk starten. Und stehen wieder im Blitzlichtgewitter. Kurz darauf wird sich verabschiedet mit: „May god bless you and we have to stick togehter in these times.”