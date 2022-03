Religion : Hoffnungszeichen

Die Folgen der Flutkatastrophe, der weitere Umgang mit der Corona-Pandemie und jetzt der Ukraine-Krieg machen vielen Menschen große Sorgen. Wie wird es weitergehen und kann es gute Lösungen geben?

Vielleicht haben wir auch schon solche positiven Überraschungen erlebt oder für andere geplant. Das könnte ein unerwarteter Brief oder Besuch sein, ein Angebot zu helfen, eine Einladung oder Entschuldigung, ein Geschenk, alles Hoffnungszeichen. „Freue Dich“, so heißt es am heutigen Sonntag. Wir haben allen Grund dazu, weil Gott uns in Jesus gerade in diesen schweren Zeiten nahe ist. Er will uns von allem Bösen erlösen. So groß ist seine Liebe. Durch Jesus will er uns Hoffnung auf neues Leben und Frieden geben.