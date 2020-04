Kirche : Maria breit’ den Mantel aus…

Meistens sind wir – zum Beispiel in der katholischen Eifel – an den Pestkreuzen und Marienaltärchen vorübergewandert, ohne darin mehr zu sehen als unverständliche Überbleibsel vergangener Zeiten.

Die Ohnmacht gegenüber dunklen Über-Mächten lässt Menschen wie Kinder werden, die ihren Ängsten wenig entgegenzusetzen haben und sich schutzlos ausgeliefert fühlen. Ängstliche Kinder hängen am Rockzipfel ihrer Mutter. Im Jahr 1640, als das Lied entstand, suchten Menschen in ähnlicher Weise Zuflucht unter dem Schutzmantel der Madonna. Diese Schutzmantel-Madonnen sind, in vielen Versionen verbreitet, ein Teil der katholischen Bilderwelt der frühen Neuzeit geworden.

Die Gläubigen riefen starke innere Bilder auf, die ihnen Zuflucht, Schutz und Sicherheit boten. Heute ist – bei aller Aufgeklärtheit – die Macht der inneren Bilder unbestritten. Affirmationen und Suggestionen in der Psychologie und Meditationspraxis verändern das Leben zum Positiven, weil sie das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen und den Glauben, dass es weitergeht, stärken. So heißt es dann…

In Zeiten der Corona-Pandemie wird das allein natürlich nicht genügen. Heute sind wir global vernetzt, auf technisch und wissenschaftlich hohem Stand, wir handeln entsprechend mit länderübergreifenden Informationen und Konferenzen, koordinierten Vorgehensweisen und konsequenten Umsetzungen. Doch wir stoßen an Grenzen. Eigentlich macht uns die neue Pandemie – genauso wie der Klimawandel – noch einmal deutlich, dass wir uns zu erfolgreich ausgebreitet haben. Der Ursprung des Virus aus ökologischen Randbereichen und Wildtieren, die die Menschheit nicht in Ruhe gelassen hat, macht deutlich, dass wir der Natur und ihren Regeln weiterhin ausgesetzt sind. Besinnung täte uns gut, nicht statt aktiver Eindämmungs-Maßnahmen und verstärkter Forschung, sondern begleitend – als Rückhalt, als Grundlage. Dazu braucht es Vertrauen in den Zusammenhalt der Menschen und in Gott.