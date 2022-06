Glaube im Alltag : Mit den Augen der anderen sehen

Ich sehe was, was du nicht siehst! Wer hat das nicht schon als Kind gespielt!?

In Freundschaften, in Ehe und Familie geht es doch genau darum: die Welt und mich selbst neu sehen zu lernen. Und was ist das Wichtigste, das der Freund, der Partner, die Kinder durch mich sehen lernen können? Dass sie liebenswert sind. Liebe will immer: sichtbar, spürbar, konkret werden. Darum ist es meine Aufgabe: dem anderen die Liebe, die ich zu ihm habe und die ja an sich unsichtbar ist, sichtbar zu machen.