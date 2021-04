Glaube im Alltag : Erziehung zur Weite

In einem Gebet von Martin Gutl heißt es: „Du erziehst mich zur Weite, indem Du mich aus dem Paradies vertreibst.“

In den vergangenen Monaten hat uns die Pandemie eindrücklich aus unserem Paradies vertrieben.

Aus heutiger Sicht war das Vor-Corona-Leben für viele eine Zeit paradiesischer Zustände: Unbeschwerte Begegnungen, sicheres Einkommen, problemloses Reisen. Die Vertreibung aus diesem Paradies belastet und führt in die Enge: die Enge von Angst, Existenznot, Einsamkeit.

Gutls Text ist lange vor heutigen Krisen entstanden. In dem erzwungenen Verlust des Paradieses erkennt Gutl als Sinn eine Weitung, ein inneres persönliches Wachstum. Die Rolle des Erziehenden weist er dabei Gott zu.

In der hebräischen Bibel wird Gott als einer vorgestellt, der erzieht, lehrt, ausbildet oder zurechtweist. Gottes Erziehung gilt als Privileg, als Zeichen besonderer Erwählung. Sie will dem Menschen ein Leben in seiner Nähe, ein Leben im Paradies ermöglichen.