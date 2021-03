Kirche : Dank und Abschied

Liebe Leser und Leserinnen! Es ist jetzt an der Zeit, Danke zu sagen und mich von Ihnen zu verabschieden. Eine neue Lebensphase, meine Rentenzeit beginnt. Danken möchte ich Ihnen, den treuen Lesern und Leserinnen meiner Beiträge über viele Jahre hinweg.

Zwischen Himmel und Erde geschehen viele Dinge. Dinge zwischen Gott und dem Menschen, also auch zwischen mir und Gott. Viel ist in meinem privaten und beruflichen Leben passiert. Es gab Stunden der Freude und der Trauer, des sich Verabschiedens und Loslassens und des immer wieder Neuanfangs. In dieser Zeit habe ich meistens das Vertrauen gehabt, dass da noch einer ist, der mich durch mein Leben hindurch trägt und begleitet. Für mich ist es der liebende aber auch der herausfordernde Gott. Dafür bin ich ihm sehr dankbar und vertraue weiter auf seine Hilfe und Unterstützung, auch für die noch vor mir liegende Lebenszeit, in der ich nicht weiß, was noch kommen wird. Doch eins ist gewiss: Gott wird mich stets begleiten und an meiner Seite sein. Auf ihn vertraue ich. Das lehrt mich meine Erfahrung und mein Glaube.