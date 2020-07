Religion : Mach mal Pause!

In der Schule schrillt nicht ohne Grund die Glocke, die die Pause einläutet. Pausen sind gut, um sich zu entspannen und um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Das Corona-Virus hat uns viele Pausen beschert. Pausen, die aber niemand von uns so richtig akzeptieren wollte, weil sie uns fremd waren. Was sollten wir mit der zu viel freien Zeit anfangen? Wir mussten uns erst einmal daran gewöhnen. Mehr Zeit für uns, für die Familie, aber auch eine neue Sicht auf die Dinge hatten nun Priorität: Die freie Zeit genießen, bei schönen Wetter im Garten sein, die Vögel beobachten, die Stille und den Duft der Blumen aufsaugen und damit dem Virus trotzen. Von Entspannung pur konnte dennoch keine Rede sein, weil wir nicht wussten, wie mit der Pandemie umzugehen ist. Mittlerweile haben wir gelernt das Virus mit bestimmten Regeln in unseren Alltag zu integrieren. Das entspannt.