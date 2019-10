Kirche : Nachholbedarf wider Dankbarkeit

Manchmal verspüren wir einen großen Nachholbedarf in uns. Wir möchten Dinge tun, worauf wir schon lange Lust aber keine Zeit und kein Geld hatten. Der Traum vom schnellen Auto, die lang ersehnte Weltreise oder …

Den zehn Aussätzigen im heutigen Sonntagsevangelium geht es ähnlich. Jahrelang haben sie unter ihrer Krankheit gelitten, waren geächtet und hatten keinen Zugang zu den Vergnügen der anderen. Sie waren bereits lebendig tot. Und plötzlich ist alles anders, so als hätten sie einen Sechser im Lotto gewonnen. Durch die Begegnung mit Jesus werden sie gesund und dürfen wieder am normalen Leben teilnehmen. Da ist es doch klar, dass sie Nachholbedarf haben. All das, was sie während ihrer Krankheit verpasst haben, möchten sie nun nachholen. Da bleibt keine Zeit für den Blick zurück oder die Dankbarkeit für die neuen Chancen, die sich plötzlich auftun. Sie sind verflixt moderne Menschen, diese neun Aussätzigen; Leute, so wie Sie und ich. Wir beten oft nur, wenn es uns schlecht geht, wenn wir in einer Sackgasse stecken und keinen Ausweg mehr sehen. Glück ist selbstverständlich und nicht der Rede wert, auch nicht dankenswert.