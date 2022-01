Kirche : Schritt für Schritt zum Neustart — Pfarreien in der Vulkaneifel fusionieren zur Pfarrei Gillenfeld

EXTRA

Auszüge aus dem am 15. Oktober 2021 im Kirchlichen Amtsblatt des Bistums Trier veröffentlichen Dekret über die Aufhebung der PG Gillenfeld und die Errichtung der Pfarrei und Katholischen Kirchengemeine Gillenfeld:

„In den zurückliegenden 20 Jahren ist mehr und mehr deutlich geworden, dass die gegenwärtigen Pfarrstrukturen nicht mehr in der Lage sind, den Auftrag der Kirche in der heutigen Zeit zu verwirklichen. (…) Parallel dazu ist – nicht zuletzt auch infolge gesellschaftlicher Veränderungen – in den letzten beiden Jahrzehnten ein deutlicher Rückgang des kirchlichen Lebens zu verzeichnen.

Der nun vorzunehmende Zusammenschluss (Fusion) zur neuen Pfarrei bzw. Kirchengemeinde Gillenfeld (…) erfolgt auf der Ebene der bisherigen PG Gillenfeld. Damit kann auf das in den zurückliegenden zehn Jahren bereits eingeübte Miteinander aufgebaut werden. Trotz der größeren räumlichen Ausdehnung der einen neuen Pfarrei ist hier doch auch ein bereits gewachsenes Vertrautsein miteinander gegeben, was für die Gläubigen auch Nähe bedeutet. (…) Schließlich ermöglicht die Fusion (…), dass der zuständige Pfarrer nur noch Sorge trägt für eine Pfarrei. Die dauerhafte gleichzeitige Zuständigkeit des Pfarrers für mehrere Pfarreien (…) wird so vermieden.“