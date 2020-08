Religion : Ausgebremst unterwegs

Es ist Urlaubszeit und viele Menschen sind unterwegs, wollen entspannen und diese freie Zeit genießen und sie erleben: Wir werden ausgebremst. Da waren und sind Grenzen geschlossen, Urlaubsorte nicht zu erreichen, und vor Ort durch Corona alles dichtgemacht.

Etwas Ähnliches durchlebt zurzeit die katholische Kirche. Immer schon, so weiß es das Vat II zu sagen, ist Kirche unterwegs als pilgerndes Gottesvolk. So erlebt sich auch das Bistum Trier, will sich auf den Weg machen, will sich erneuern, will, geschüttelt von vielen Krisen, sich in gewisser Weise durch Reformen irgendwie erholen und erlebt: Wir werden ausgebremst. Unserem Bewegungsdrang als Kirche sind Grenzen gesetzt, da gibt es viele Auflagen, da gibt es ein System von Regeln und Gesetzen, und vor allem, da ist die Angst, zu verlieren, all das prägt diese Zeit nach der Bistumssynode und lässt die Frage aufkommen: Ist so Erneuerung möglich? Und wo bleibt da die Freiheit, die zur Grundlage des Glaubens gehört. Immerhin: Ostern ist das Fest der Befreiung.