Glaube im Alltag : Pfingsten hat es in sich

Die erste Pfingstpredigt in der Apostelgeschichte des Neuen Testaments hat es in sich. Da wird von Gott gesagt: Ich gieße meinen Geist aus über alle … Eure Jungen werden Visionen, Eure Alten werden Träume haben … Eure Mägde und Knechte werden prophetisch reden.

Eine Zusage, die bleibt: Gottes Geist, die ruach (hebräisch), die Leben schaffende Ermöglicherin, atmet in jedem Menschen.Sie vermag junge Menschen zu beflügeln, Möglichkeiten zu denken und aufzustehen gegen das, was Leben behindert. So bringen junge Menschen das Wissen über den Klimawandel und seine Folgen auf die Straße. So gehen Menschen allerorten lokal und global diese Herausforderungen an, verändern sich, ihre Seh- und Verhaltensgewohnheiten, denken beruflich neu, leben privat anders, mit dem Maßstab: Was ist ressourcenschonend, nachhaltig? Was erhält alles Leben auf diesem Planeten, um der Nachkommen willen?