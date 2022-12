Glaube im Alltag : Ein Stern strahlt

In Marias Blick zum Stern, was liegt darin? Vielleicht der Wunsch, dass ihr Ja zu ihrer Aufgabe die richtige Entscheidung war. Der Neuanfang gilt auch für Dich und Deinen nächsten Schritt.

In Josefs Blick zum Stern, was schwingt da mit? Vielleicht der Traum, darin ein verstecktes Zeichen und die Gewissheit zu finden, dass sich alles zum Guten wendet. Der Neuanfang gilt auch für Dich und Deine Suche nach Bestätigung.

Inmitten des Innehaltens der Hirten angekommen beim Stern, woran halten sie fest? Vielleicht an diesem Moment, dass sie im Alltag Beschenkte sind. Der Neuanfang gilt auch für Dich und Dein Gefühl von Dankbarkeit. Der Engel unweit weg vom Stern, was verkündet er in dessen Licht? Vielleicht Worte einer Rettung, einen Hilfepunkt, einen Trost, einen guten Gedanken. Der Neuanfang gilt auch für Dich und Deine zarte Hoffnung. Die Einfachheit der Krippe, wie wirkt sie im Schein des Sterns? Vielleicht wie eine Sehnsucht, welche Wunder an jedem Ort geschehen können. Der Neuanfang gilt auch für Dich und Dein einfaches Glück.