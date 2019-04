So heißt die Jahreslosung 2019. Ein kleiner Satz, fast ein Nebensatz im Psalm 34. Ganz heißt der Vers 15: „Lass ab vom Bösen und tu Gutes; suche den Frieden und jage ihm nach“.

Zuerst denken wir wohl an den Frieden in der Welt, an die vielen Konflikte, Kriege, an die Gewalt. Täglich können wir die Bilder im Fernsehen sehen. Wir hier in Deutschland leben eigentlich in einer friedvollen Zeit. Aber – Unzufriedenheit macht sich breit, die auch zu Konflikten führt. Wir leben ja in unserer kleinen Welt und müssen hier mit den Schwierigkeiten und Veränderungen umgehen. David, dem der Psalm zugeschrieben wird, war wohl auch in einer ungemütlichen Situation. Trotzdem lobte er Gott. Er berichtet, dass er Gott suchte. David ging zu ihm, bat um Schutz und Gott antwortete. Gott gab ihm seinen Frieden. Unser eigenes Tun ist hier erforderlich.

„Lass ab…..tu…..,. suche..…!“

Jesus sagte immer wieder zu seinen Zuhörerinnen und Zuhörern: „Friede sei mit euch“. Eine große Zusage. Sie gilt auch heute noch. Sie führt aus Hoffnungslosigkeit und Ängsten heraus und macht frei. Lassen Sie uns überlegen, ob wir die Zusage; „Friede sei mit euch“ auch weitersagen können. Dann kann der Friede Gottes bei uns und bei unseren Mitmenschen wirken.

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit.