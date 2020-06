Kolumne „Glaube im Alltag“ : Suchen wir Zuflucht bei Gott

Zehn Tage nach Pfingsten feiert die Kirche das Fronleichnamsfest. Dieses Fest ist um die Mitte des 13. Jahrhunderts im Trierer Nachbarbistum Lüttich entstanden. Die Prozession, die wir diesmal anders gestalten müssen, ist für viele ungewohnt und mit schmerzlichen Gefühlen verbunden.

Das Fronleichnamsfest ermutigt mich persönlich, Kraft, Zuversicht und Halt zu schöpfen in dieser Zeit der Einschränkung. „Schütten wir unser Herz aus vor Gott, denn er ist unsere Zuflucht“, so betet der Psalmist im Psalm 62. Das kann auch für jeden von uns in dieser Situation eine Hilfe sein. Nehmen wir mit allem, was wir in uns tragen, Zuflucht bei Gott. Schütten wir ihm unser Herz aus und vertrauen wir ihm an, was uns umtreibt. Ich wünsche uns, dass unsere Hoffnung, die wir auf Gott setzen, unsere Immunkräfte stärkt und uns widerstandsfähig macht gegen alles, was uns schaden möchte. Vielleicht kann folgendes Gebet von J. Hartl uns an Fronleichnam und den folgenden Tagen begleiten: