GLAUBE IM ALLTAG : Sunday for future

Was kann ich tun, um etwas Wichtiges zu bewegen? Was ist überhaupt gerade wichtig … Greta Thunberg hat ihren Weg gefunden: Sie bestreikt freitags die Schule, um sich für den Klimaschutz einzusetzen.

Beim Spazieren mit meinem Hund stoße ich immer wieder in Orten und in Wäldern auf viel achtlos weggeworfenen, sprich fallen gelassenen Müll. Ich werfe ab sofort freitags keinen Müll mehr in die Landschaft (auch nicht aus dem Autofenster), und wenn das alle so machten, wäre schon ein Siebtel weniger Müll im Gelände. Von der Idee war ich so fasziniert, dass ich noch angehängt habe, freitags auch keinen Coffee to go mehr zu kaufen – in Bechern, die monatelang hergestellt und transportiert werden für eine knapp fünfminütige Lebensdauer. Ach ja, und Restaurantbetriebe mit hohem Plastikaufkommen werde ich freitags künftig auch bestreiken.