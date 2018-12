später lesen Glaube im Alltag Toleranz als Voraussetzung FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Ende 2018 fallen mir besondere Gedenktage ein: Am 8. März gedachten wir mit einem Film in Traben-Trarbach des langen Wegs zum Frauenwahlrecht, vor 100 Jahren in Deutschland, vor 40 Jahren in der Schweiz.