GLAUBE IM ALLTAG : Trost und Gottes Zuwendung erfahren

Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Psalm 73,26

Wie man Gottes Zuwendung erfährt In der Bibel wird wiederholt darauf hingewiesen, dass Gott tröstet. Schon in frühester Zeit hat das ein Mann namens Asaph erlebt. Asaph hatte viel Bitteres, Enttäuschendes und Entmutigendes erfahren. Und das, obwohl er ein an Gott glaubender Mensch war. Fast hätte er seinen Glauben aufgegeben. Er entschied sich jedoch dafür, von Gott abhängig zu bleiben.

Das war gut so. Gott ließ den Bedrängten, der ihm so fest vertraute, erfahren, dass er sich um Leib und Seele kümmert und dass er dem Trostlosen neuen Mut und neue Kraft schenken will (Psalm 73,26). Wer in der Glaubensverbundenheit mit Jesus Christus lebt, kann diese Zuwendung Gottes noch viel stärker erfahren.

Wenn dein Herz leidet, bring es behutsam an seinen Platz zurück und versetze es sanft in die Gegenwart deines Herrn (Franz von Sales).