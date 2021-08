Glaube im Alltag : Mit der Schöpfung

Ich bin unterwegs entlang der Prüm und betrachte mir die Schäden, die durch die Flut im Juli verursacht wurden. An einer bestimmten Stelle halte ich an und gehe ans Ufer…hier sieht auf einmal alles recht harmlos aus.

Nein, ist es nicht…die Polkappen schmelzen dahin, die wetterregelnden Meeresströmungen und der Jetstream erlahmen. Die Folgen sind Hitze, Dürre, Stürme und Starkregen. Meere und Flüsse steigen an und reißen alles mit sich. An verschiedensten Teilen der Erde brennen die Wälder. Wir denken immer noch, wir könnten alles beherrschen. Doch die Natur zeigt uns unsere Grenzen. Der globale Klimawandel ist bereits Realität und er ist die Konsequenz unserer Lebensweise. Es ist der Aufschrei dafür, dass wir unserem Planeten eine unbegrenzte Verfügbarkeit der Güter voraussetzen und ihn darüber hinaus „auspressen“ (Papst Franziskus, Laudato Si). Eigentlich bräuchten wir mehrere Erden, um unseren Lebensstandard halten zu können. Aber es fühlt sich auch angenehm an, all das haben zu können. Und so scheint es dann unmöglich, etwas daran zu ändern. Wir hängen drin, wissen was eigentlich zu tun ist, schaffen es aber nicht. Der Apostel Paulus kannte das auch: „Denn ich begreife mein Handeln nicht: Ich tue nicht das, was ich will, sondern das was ich hasse.“ (Röm 7,15) Es gibt aber nur diesen einen verletzlichen blauen Planeten.