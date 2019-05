Glaube im Alltag : Vernetzt@Gott

-+- WG: Glaube klas 1110 ------------------------------------------- Von: Ulla Schottler[SMTP:ULLA.SCHOTTLER@BGV-TRIER.DE] Gesendet: Donnerstag, 9. Oktober 2014 10:50:54 An: Mosel; Suennen Sonja Betreff: Glaube klas 1110 Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Guten Morgen, liebe Redakteurinnen und Redakteure, in der Anlage sende ich Ihnen den Beitrag zur TV-Reihe „Glaube im Alltag“ von Monika Klas zur Veröffentlichung in der Samstag-Ausgabe vom 11. Oktober 2014. Frau Klas ist neu im Kreis der AutorInnen und dies ist ihr erster Artikel. Ein Foto ist beigefügt. Vielen Dank für die Veröffentlichung. Mit freundlichen Grüßen Ulla Schottler (Sekretärin) Dekanat Wittlich Auf´m Geifen 12 ** 54516 Wittlich Tel.: 06571-14694-0 Fax: 06571-14694-19 Öffnungszeiten Dekanatsbüro: Montag, Mittwoch, Donnerstag: 8:00 - 13:00 Uhr * Dienstag: 14:00 - 18:00 Uhr * Donnerstag: 13:30 - 16:30 Uhr 11. Oktober 2014 Glaube im Alltag Glaube im Alltag ... ... der Sensible findet ihn fast überall. Der Aufmerks**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Monika Klas. Foto: privatMonika Klas. TV-Foto: Archiv Monika Klas. Foto: m_kreis <m_kreis@volksfreund.de>+SEP+m_kreis <m_kreis@volksfreund.de>

Doch wenn du es sagst, werde ich die Netze auswerfen. (Lk5, 5): Dieser vielschichtige Leitspruch, den das Firmteam der Pfarreiengemeinschaft Manderscheid ausgesucht hat, begleitet meine Firmvorbereitungsgruppe und mich seit November auf dem Weg zur Firmung im nächsten Monat.

Die Arbeit mit den jungen Menschen in den Katechesen macht klar, dass die Vernetzung vordergründig wohl eher locker bis kaum vorhanden ist. Wenn es aber thematisch „ans Eingemachte“ geht, stellt sich sehr schnell heraus, dass die Jugendlichen durch die Vernetzung mit Menschen in ihrem Leben immer wieder die positive Vernetzung mit Gott erfahren. Das heißt, wir alle prägen durch unsere Beziehung zu Gott – wie immer sie auch aussehen mag –, durch unseren gelebten Glauben und durch unsere Mitmenschlichkeit – wir Christen nennen das Nächstenliebe – die Menschen um uns herum, insbesondere die jungen. Diese haben Orientierung und Wertvorstellungen nötiger denn je! Und in einer immer schnelllebigeren Zeit bricht auch noch die kirchliche Pastoral nach und nach weg. Die pastorale Aufgabe geht im Rahmen der Synode immer mehr auf Ehrenamtliche und ihre Charismen über, so dass es weitgehend von deren Engagement abhängt, ob Jugendliche weiterhin ihre in der Taufe angelegte Vernetzung mit Gott pflegen, leben und vielleicht weiter vermitteln. Wenn Jesus sich damals nicht mit den Jüngern (s. Lk5, 5) und diese sich wiederum nicht immer wieder mutig und eifrig mit den ihnen begegnenden Menschen vernetzt hätten, hätten wir heute unseren Glauben nicht. Und dieser ist auch und ganz besonders in unserer Zeit lebenswert. Vernetzt@Gott – vernetzt@Mitmenschen – denn du sagst uns auch heute, dass wir unsere Netze auswerfen und „Menschen fangen“ (Lk 5, 10) sollen.