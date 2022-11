Glaube im Alltag : Mach es mal anders

Neulich ist mir in Maria Laach etwas passiert, dass ich sofort an das sogenannte Konformitätsexperiment denken musste, das ein gewisser Psychologe Solomon Asch in den 1950ern gemacht hat. Er hat bewiesen, dass der Mensch als soziales Wesen in der Evolution zum größten Teil auf Anpassung an die Mehrheit ausgelegt ist.

Ich war also in Maria Laach und ging nach dem Gebet ein wenig in der Abteikirche umher. Im Seitenschiff kam ich an einer auf dem Boden stehenden großen Glocke vorbei, auf der ein Gummihammer lag und neben der ein Schild stand mit der Aufschrift „Jeder Schlag auf die Glocke ist ein Gebet für den Frieden in der Ukraine“. Ich schaute mich um – da waren noch andere Menschen in der Kirche. In der ganzen Zeit, in der ich in dieser Kirche war, habe ich die Glocke kein einziges Mal gehört. „Ich lass es besser auch“, dachte ich mir und ging ein paar Schritte weiter. Doch dann kam mir auf einmal so ein kleiner Gedanke… „Macht das keiner, weil niemand das macht? Oder traut sich keiner? Und was ist, wenn ich trotzdem mal auf die Glocke schlage? Was kann schon passieren?“ Ich lief also zurück, nahm mir den Gummihammer und schlug einmal so kräftig wie ich konnte für den Frieden auf die Glocke… Dann ging ich wieder weiter. Plötzlich hörte ich, wie einer nach dem anderen ebenfalls auf die Glocke schlug, um für den Frieden zu beten… das war eine Überraschung – fast jeder in der Kirche hatte den Mut, es auch zu tun.