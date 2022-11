Glaube : „Das wirst du mir büßen …“

Das wirst Du mir büßen.... Wenn das jemand sagt, wird Rache angedroht, und es schwingt jede Menge Wut mit. Kein Wunder also, dass Buße einen fahlen Beigeschmack hat. Wer will sich schon niedermachen lassen?

Der Weg dahin führt über die Vergebung. Siebzigmal siebenmal sollen wir dem vergeben, der uns übel mitgespielt hat, sagt Jesus (Mt 18,22). Ganz schön viel, wo es uns oft so schwer fällt zu vergeben. Also warum ist Jesus das mit der Vergebung so wichtig? Ganz einfach: weil Vergebung nicht nur denjenigen gut tut, denen vergeben wird, sondern auch denjenigen, die vergeben. Denn solange ich etwas nicht vergeben habe, so lange halte ich daran fest. Es bindet mich an das Geschehene und an die Person, die es mir angetan hat. Es ist wie eine Wunde, in der immer noch ein Stachel sitzt. Erst wenn der Stachel entfernt wurde, kann die Wunde heilen. Und wenn die Wunde heilt, geschieht Vergebung ganz automatisch.