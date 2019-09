Glaube im Alltag : Was soll ich glauben?

Glaubenskritische Menschen äußerten früher schonmal „ich glaube nur, was ich sehe“. Ich finde das gut: mit den Sinnen abzugleichen, was uns „zu glauben“ angeboten wird.

Wenn ich mir die letzten Monate vor Augen halte, schießen mir Ergänzungssätze durch den Kopf: Ich glaube nur, was ich höre. Ich glaube nur, was ich lese. Schwarz auf Weiß, das hat Gewicht. Oder?

Ist es nicht mit dem Hören und dem Lesen ähnlich?! Ist es wirklich immer so einfach zu entscheiden, was ich glauben kann und soll, und was nicht. Gibt es nicht auch Wortzauberer, die uns Dinge per Ohr glauben lassen können, die – bei Licht betrachtet – gar nicht wahr sein können?

Die menschliche Antwort ist eigentlich eine Gegenfrage: Was will ich eigentlich glauben? Was will ich hören, was will ich sehen?