GLAUBE IM ALLTAG : Zu spät?

-+- WG: GLAUBE im all 0802 ------------------------------------------- Von: Johannes Eiswirth[SMTP:JOHANNES.EISWIRTH@BGV-TRIER.DE] Gesendet: Freitag, 7. Februar 2014 08:55:02 An: Loehnertz Ulrike; Eifel; Iris Meier; hildegard.cremer@nimsreuland.de Betreff: GLAUBE im all 0802 Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Liebe Frau Löhnertz, hier der nächste Beitrag für Glauben im Alltag für Samstag, den 08.02.2014. Er ist von einer neuen Autorin, Frau Hildegard Cremer, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Schönecken. Sie springt für Frau Simone Thomas ein, die an diesem Wochenende verhindert ist, einen Beitrag zu schreiben. Die Rechte des beigefügten Bildes von ihr liegen bei ihr privat – es ist eine private Aufnahme. -------------------------------- Glaube im Alltag 08.02.2014 ------------------------ Geduld bitte – aber schnell! „Der Heilige Geist gebe uns Geduld aufeinander zu hören“ Diese Bitte im Gebet für die Synode im Bistum Trier ist mir im Bewusstsein geblieben. Geduld – auf de-+- WG: GLAUBE im all 0802 ------------------------------------------- Von: Johannes Eiswirth[SMTP:JOHANNES.EISWIRTH@BGV-TRIER.DE] Gesendet: Freitag, 7. Februar 2014 08:55:02 An: Loehnertz Ulrike; Eifel; Iris Meier; hildegard.cremer@nimsreuland.de Betreff: GLAUBE im all 0802 Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Liebe Frau Löhnertz, hier der nächste Beitrag für Glauben im Alltag für Samstag, den 08.02.2014. Er ist von einer neuen Autorin, Frau Hildegard Cremer, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Schönecken. Sie springt für Frau Simone Thomas ein, die an diesem Wochenende verhindert ist, einen Beitrag zu schreiben. Die Rechte des beigefügten Bildes von ihr liegen bei ihr privat – es ist eine private Aufnahme. -------------------------------- Glaube im Alltag 08.02.2014 ------------------------ Geduld bitte – aber schnell! „Der Heilige Geist geb-+- WG: GLAUBE im all 0802 ------------------------------------------- Von: Johannes Eiswirth[SMTP:JOHANNES.EISWIRTH@BGV-TRIER.DE] Gesendet: Freitag, 7. Februar 2014 08:55:02 An: Loehnertz Ulrike; Eifel; Iris Meier; hildegard.cremer@nimsreuland.de Betreff: GLAUBE im all 0802 Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Liebe Frau Löhnertz, hier der nächste Beitrag für Glauben im Alltag für Samstag, den 08.02.2014. Er ist von einer neuen Autorin, Frau Hildegard Cremer, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Schönecken. Sie springt für Frau Simone Thomas ein, die an diesem Wochenende verhindert ist, einen Beitrag zu schreiben. Die Rechte des beigefügten Bildes von ihr liegen bei ihr privat – es ist eine private Aufnahme. -------------------------------- Glaube im Alltag 08.02.2014 ------------------**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Hildegard Cremer.Hildegard Cremer. Hildegard CremerHildegard CremerHildegard Cremer. Foto: e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>+SEP+e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>