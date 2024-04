Umbaupläne des Hotels „Goldene Traube“ Das erfordert reichlich Mut

In Traben-Trarbach ist viel Licht und Schatten. Gerade Trarbach kämpft schon immer mit alten Häusern, die in einem sehr schlechten Zustand sind und weiter verfallen, was gerade für Touristen kein schöner Anblick ist. Dass ein junger Unternehmer hier anpackt, sich ein Gebäude nach dem anderen vornimmt, renoviert und Urlauber aus aller Welt an die Mosel zieht, ist Gold wert.