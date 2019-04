später lesen Gartenkolumne Hummeln und Bienen fliegen auch auf sterile Blüten FOTO: TV / Kathrin Hofmeister FOTO: TV / Kathrin Hofmeister Teilen

Twittern

Teilen



Das ist ein Summen, wenn auf der Landesgartenschau in Heilbronn die noch wenig bekannten Prärielilien in Blüte stehen. 45 000 Zwiebeln hat man für das gärtnerische Großereignis letzten Herbst in die Erde gebracht. Von Kathrin Hofmeister