Kolumne Liss Hunde-Wäsche auch fürs Pfädchen

Ich will ja nichts sagen, aber unser schöner Hunsrück wird wirklich immer mehr zum Hundeparadies. Was hab‘ ich da diese Woche gelesen? In Morbach können Frauchen und Herrchen ihre Vierbeiner jetzt unter die Dusche stellen, wenn sie zum Tanken fahren.

31.08.2023, 17:01 Uhr

Gleich neben den Zapfsäulen ist eine Waschanlage für Hunde aufgebaut, die nach Meinung der ersten Kunden auch recht bequem zu bedienen ist.