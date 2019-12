Liss : Hunsrück – ein guter Ort

Liss. Foto: TV

Ich will ja nichts sagen, aber wo lebt man schöner als in unserem schönen Hunsrück? Herrliche Luft, Sonnenschein, tolle Natur und liebe Menschen. Was braucht man mehr zum Glücklichsein?

Das ZDF sieht das anders. Nirgends in Deutschland sollen Senioren armseliger leben als in der Eifel, und der Rest unserer schönen Region soll auch nicht viel besser sein, heißt es bei den Fernsehmachern.

Also, in meinen Augen ist das totaler Humbug. Wahrscheinlich haben da irgendwelche Schnösel aus der Stadt angesagte Cocktailbars und überzogene Schlemmermöglichkeiten wie Sahneschneckchen an Trüffelsauce vermisst und ihren Frust auf die Situation von Senioren projeziert. Die müssten sich mal bei uns umschauen. In Morscheid haben sie das Balkankesselsche erfunden. Und in Thalfang gibt es Wellness pur, nicht nur für vierbeinige Senioren.

Also irgendein netter Nachbar findet sich immer, der einen liebenswerten älteren Herrn oder eine betagte Dame irgendwohin mitnimmt. Hier auf dem Land hilft man sich eben. In der anonymen Stadt gibt es was ja nur selten. Andererseits sollte man sich schon Gedanken machen, zum Beispiel über genügend Ärzte. Denn auch, wenn die Luft hier so gut ist: Ganz ohne Doktor geht es manchmal doch nicht nicht…,