Man weiß gar nicht, was man derzeit faszinierender finden soll: Die Magnolienblüte, das Bienensummen in Wildpflaumen- und Kirschbäumen oder die Kraft, mit der viele Stauden durch die Erde stoßen. Mancher mag jetzt an Rhabarber denken.

Mir kommen die Pfingstrosen in den Sinn. In nur wenigen Wochen schon werden die auch unter ihrem botanischen Namen Päonien bekannten Prachtstauden die schönsten Blütenköpfe zeigen. Ein bisschen Hilfe kann man ihnen um diese Zeit mit einer Handvoll organischem oder mineralischem Dünger angedeihen lassen. Dabei soll der Dünger nicht ins Herz fallen. Bewährt hat sich eine Mischung aus Oscorna und Quarzsand zu gleichen Teilen, die man außen um die Pflanze streut. Das Einarbeiten findet automatisch beim Unkrautjäten statt. Da Staudenpäonien tief wurzeln, kann man direkt um den Stock hacken. Wer Stützringe besitzt, stellt sie mit dem Aufstreben der Triebe auf. So können die Blatthorste durch die Stützhilfe wachsen. Ein späteres Einkreisen ist schwieriger. Ich benutze Staudenstützen. Die Halbbögen werden bei Bedarf um die Horste gesteckt. Es gibt sie in verschiedenen Höhen, so dass man mit fortschreitendem Wachstum umstecken kann. Die optimale Pflanzzeit für Pfingstrosen liegt im Herbst, wenn sie als Wurzelware angeboten werden. Getopfte Pflanzen werden schon im Frühjahr angeboten und können auch gleich gesetzt werden. Anders als Strauchpfingstrosen, die mit der Veredlungsstelle unter der Erde liegen müssen, setzt man Staudenpfingstrosen wie die typischen Bauerngartenpäonien nur so tief, dass die ausgetopfte Pflanze mit dem Gartenboden auf einer Ebene liegt.

Tipp: Ein Besuch der Päonientage im Mannheimer Luisenpark ist Teil einer Tagesfahrt der IG Gartenfreunde. Am 27. April geht es zu „Frühlingsblühern und Strauch­pfingstrosen“ an den Rhein. Durch den Ebertpark und Hauptfriedhof in Ludwigsburg führt der gärtnerische Leiter Harald Sauer, danach folgt der Besuch in Mannheim. Anmeldungen sind noch bis zum 12. April möglich bei Gisela Rommelfanger, Telefon 06588-7650 oder an info@ig-gartenfreunde.de. Weitere Informationen unter www.ig-gartenfreunde.de

