Kommentar zu Strafen für Impfschwänzer : Strafen müssen im dreistelligen Bereich liegen

Meinung Wer seinen Impftermin nicht schwänzt ohne abzusagen, der gefährdet im schlimmsten Fall Menschenleben. Solch eigensinniges Verhalten muss hart bestraft werden.

Ein Fall aus dem Bekanntenkreis: Der Termin im Impfzentrum steht seit Wochen fest. Biontech. Falls das in der Diskussion eine Rolle spielt. Es ist Montag, am Freitag soll es den Piks geben. Dann der Anruf der Hausärztin: „Wir haben für Mittwoch noch Johnson&Johnson übrig, wollen Sie vorbeikommen?“ – Klares Ja. So weit auch nicht schlimm. Als der Bekannte auf die Nachfrage in der Folgewoche, ob er den Termin im Impfzentrum abgesagt habe, antwortet: „Wieso denn? Viel zu viel Arbeit“, entsteht ein Streit.