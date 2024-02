Gästebeitrag in Traben-Trarbach Mollie hat eine Chance verdient

Lange war es still. Ungewöhnlich still. Denn wird ein neuer Beitrag eingeführt, regt sich üblicherweise schnell Protest (auch wenn in diesem Fall ja nicht die Einheimischen, sondern die Urlauber zahlen). Bei der Gästekarte jedoch wurde lange geplant, ohne dass viel Kritik laut geworden wäre. Nun, wenige Tage vor dem Start, wagen sich die Gegner aus der Deckung.