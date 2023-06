Die Bibel zu zitieren, ist oftmals fehl am Platz. Tun wir es trotzdem: „Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.“ Oder, auf die Situation der Jugend in Bitburg bezogen: Wer in seiner Kindheit keine Dummheiten gemacht hat, der beschwere sich bitte als erstes. Ansonsten: Auch mal ein Auge zudrücken.