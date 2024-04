Künstlerin der Woche – Lady Lightflow „Das Lichtwerkzeug hat mich gefunden“

Draußen im Innenhof geht ein Unwetter nieder. Drinnen im Atelierraum sitzt Lady Lightflow. Eine zierliche Frau mit lebhaftem Blick, die wohldurchdachte, kluge Dinge zu ihrer Kunst sagt. Zwei ihrer Kreationen fallen ins Auge. Auf der Schneiderpuppe am Tisch scheint ein traumblaues textiles Outfit mit Blütenmuster auf ein Blumenkind oder auf seinen Auftritt in einem Sommernachtstraum zu warten. Dagegen ist das Gewand auf der Puppe am Eingang mit seinen feinen, fließenden Stoffbahnen wie geschaffen für Verschleierung und Schleiertanz. Fast mystisch wirkt das, so wie die Performances der Künstlerin.