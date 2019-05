Garten : Freiluftsaison für empfindliche Gewächse

Jetzt ist Tomatenpflanz­zeit. Und jede Sorte benötigt ihre spezielle Wuchsstelle. Auch im Pflanztopf lässt sich mit ein paar Tricks eine gute Ernte erzielen.

Im Topf, wo ich meine Tomaten anbaue, ist die konstante Versorgung durch organische Dünger oft schwieriger als im Beet. Das liegt daran, dass die Vorräte in einem Gefäß schneller erschöpft sind als im Boden. Das Wurzelsystem einer einzigen Tomatenpflanze kann bis zu einen Meter siebzig vordringen. Im Topf ist oft schon bei 30 Zentimeter Ende Gelände. Überraschenderweise kann man in 50- bis 60-Liter-Gefäßen trotzdem tolle Tomatenerfolge erzielen. Pro Topf pflanze ich nur eine Pflanze. Anhand der Beschreibung weiß ich, wieviel Platz die Art brauchen wird und kann ihr eine Stelle zuweisen: Die Wildtomate etwa ist ein wüstes Rankgewächs, das eine ganze Sichtschutzwand zwischen zwei Reihenhausterrassen begrünen könnte. Die Cocktailtomaten dürfen sich am Balkongeländer anlehnen, wo sie kontinuierlich fächerförmig nach den Seiten festgebunden werden. Die Salattomaten bekommen ihren gedrehten Tomatenstab in der Mitte und reihen sich eine neben die andere. Um gleich die richtige Stablänge auszuwählen, ist es gut zu wissen, wie hoch die Tomatensorten werden. Ein Umstecken im Nachhinein ist schwierig.