Karikatur : Zug um Zug den Gegner schwächen

Während auf den Schlachtfeldern in der Ukraine der Krieg fortgesetzt wird, bekämpfen sich Russland und die EU mit anderen Mitteln. Zug um Zug versuchen sie, den jeweiligen Gegner zu attackieren und ihn zu schwächen.

Stärkstes Pferd – oder muss man besser Springer sagen – im Stall Putins ist Gazprom mit Sitz in St. Petersburg, eines der weltweit größten Erdgasförder-Unternehmen. Nachdem der Westen unter anderem Vermögenswerte Putin-freundlicher Oligarchen eingefroren hat, will der russische Präsident, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprombank nutzen müssen, um weiter russisches Gas zu beziehen. Was dieser Schachzug Putins für Konsequenzen hat, ist noch nicht klar.