Kitas wie Schulen

In den letzten Jahren ist die Familienpolitik vor allem darauf ausgerichtet gewesen, dass möglichst viele Eltern ihre Kinder in die Krippe und die Kita schicken können. Dazu passt es dann nicht, wenn Eltern so extrem zur Kasse gebeten werden, wie das laut einer Studie in manchen Bundesländern und Kommunen der Fall ist. Obwohl sie genau das beherzigen, was die Politik als richtig und wichtig erachtet hat – ihre Kinder möglichst früh fördern zu lassen. Von Hagen Strauss