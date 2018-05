später lesen Kartext Wer braucht Brauchtum? FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



Es ist Frühlng. Die Welt erblüht und die Hormone spielen etwas verrückt - je jünger der Mensch desto mehr. Das ist für sich genommen nichts schlimmes, eher sogar ganz schön. Wie jede Jahreszeit hat auch der Frühling seine Bräuche: Was an Weihnachten - also im Winter - Engel, Kerzen und geschmückte Bäume sind, sind an Karneval Umzüge in Kostüm und im Frühjahr bunte Eier, Hasen, Lämmer und auch Ausflüge in der Nacht zum 1. Mai, der Hexennacht. Dazu gehören traditioinell auch Streiche, die durchaus handfesterer Natur sein können. In hergebrachter Form wurden meist Dinge an andere Orte verfrachtet, so dass diese am nächsten Morgen vom Eigentümer gesucht werden mussten - ebenso als hätten Hexen die Sachen weggezaubert.

Lars Oliver Ross Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen