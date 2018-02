Es ist noch lange nicht vorbei!

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Das stimmt in diesem Jahr nur bedingt. Denn selten wurde nach dem „Fest“ so engagiert diskutiert. Wie soll es weitergehen mit der Fastnacht, da an vielen Stellen die Helfer, an manchen das Sitzungspublikum und andernorts bei durchaus närrischen Menschen inzwischen die Lust fehlt, sich Umzüge mit motivfreien, dafür aber lauten Wagen anzusehen. Fest steht, dass selbst eingefleischte Karnevalisten zugeben, dass ein schieres „Weiter So“ dazu führen wird, dass in den vielen Orten bald gar keine Umzüge oder Kappensitzungen mehr stattfinden werden. Ob ein Verbot von krachenden Techno-Wagen viel bringt, darf bezweifelt werden. Denn entweder fahren die ungeliebten Gefährte anderswo, oder die Wagenbauer stellen sich beim Umzug nur noch an den Straßenrand, um sich dort bei genauso lauter Techno-Mucke voll­laufen zu lassen. Aber das Verbot und die wachsende Zahl ausfallender Umzüge haben bewirkt, dass eine Debatte an die Stelle traditionalistischer Durchhalteparolen getreten ist. Gut so!