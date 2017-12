später lesen Klartext Weihnachtsfrieden der Baggerfahrer FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Twittern

Teilen



Vor etwas längerer Zeit, als ich in Trier noch nicht so angekommen, so verwurzelt war, wie heute, gehörte ich auch zu denen, die sich an Weihnachten auf einen meist etwa 200 Kilometer langen Weg machten - entweder zur Familie oder zur Fernbeziehungsfreundin oder zu beiden. Auf der Strecke lief im Radio mindestens einmal das Lied „Driving Home for Christmas“, so glaube ich es zumindest zu erinnern.

Lars Oliver Ross Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen