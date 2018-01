Ein nasser Scheinriese

So schlief ich, der ich nur 20 Meter vom Ufer entfernt wohne, in den vergangenen Tagen ruhig. Sorgen bereitete das Hochwasser vor allem Freunden und meinen Eltern, die allerdings allesamt Kilometer weit von größeren Flüssen entfernt leben. Sie riefen mich - nachdem sie Berichte im Fernsehen gesehen hatten - besorgt an, ob auch alles in Ordnung sei. Denn Hochwasser ist - genau wie manches Schneechaos - ein Scheinriese: je näher man ihm kommt, desto kleiner wird es.