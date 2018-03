später lesen Klartext Jetzt reicht es sogar mir! FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Twittern

Teilen



Gerade traue ich meinen Augen nicht mehr: Ich habe mich dazu durchgerungen, diesmal nicht den Vernünftigen zu geben und meinem Frust freien Lauf zu lassen. Denn, obwohl ich weiß, dass mein Einfluss gering ist, reicht es auch mir wirklich. Ich sitze also hier und will gerade loslegen und davon erzählen, dass ich Anfang Dezember in Barcelona war und mir dort eine Sonnenbrille gekauft habe. Das war vor genau acht Wochen, und ich habe das gute Stück in der Zwischenzeit genau null Mal getragen. Ich wollte einräumen, dass ich weiß, dass Winter ist und ich auch nicht jede Sekunde der gefühlten zwei Sonnenstunden im Freien verbringen konnte, um fortzufahren mit: „Ich würde ja nix sagen, wenn es wenigstens nicht regnen würde.“