HINGUCKER – DER GETTOBLASTER Der Krachmacher, der die Kultur förderte

Haben Sie vielleicht auch noch so ein Gerät zu Hause? Jahrelang beschallten schwarze Gettoblaster aus den Zimmern des Nachwuchses lautstark unser Haus. Was regelmäßig zu stark emotionalen Diskussionen über den Musikbegriff zwischen den jugendlichen Besitzern der Geräte und den Erziehungsberechtigten führte. Auch die Nachbarn auf der Decke nebenan im Schwimmbad oder im Strandkorb packten in den 90er-Jahren regelmäßig zusammen mit den belegten Broten ihren tragbaren Radiorekorder aus. Ein Gettoblaster bedeutete schließlich Freiheit und Gemeinschaft.