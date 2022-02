Kommentar zur Bürgermeisterwahl in der VG Arzfeld : Schwung mitgeben

Kommentar zur Bürgermeisterwahl in der VG Arzfeld

Gut, die Umstände machen es den Wahlberechtigten in der VG Arzfeld diesmal wirklich schwer: Erst die Pandemie, dann der Orkan. Und regnen wird‘s wohl auch ohne Ende.

Andererseits: Johannes Kuhl hat sich in den vergangenen Wochen richtig reingehängt. Er hat sich in der Mehrzahl der Dörfer vorgestellt, mit den Leuten geredet, sich ihre Sorgen und Fragen angehört und einiges mitgenommen für seine, sofern alles klappt, künftige Arbeit im Rathaus.

Wenn sie ihn also am Sonntag mit etwas mehr Beteiligung ins Amt wählen (Schirme mitnehmen, Masken auf!), als das bei jüngeren Wahlen der Fall war, ihr neuer Bürgermeister könnte mit Schwung in seine Arbeit einsteigen. Es wäre gut für ihn. Und vor allem für die Dörfer der Verbandsgemeinde.