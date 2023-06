Der Kreisel ist ohnehin schon ein wichtiger Knotenpunkt in den Verkehrsbeziehungen Wittlich Richtung Mosel. Im Sommer kommen aber noch der touristische und der Verkehr der Winzer hinzu. Das könnte zu Staus führen und außerdem die Ortsdurchfahrt in Zeltingen-Rachtig stärker belasten. Das wäre im Frühjahr nicht der Fall gewesen. Andererseits ist es gewiss schwierig, verschiedene Gewerke und Vorhaben, wozu auch die Netzerneuerung der Verbandsgemeinde zählt, so zu terminieren, dass alles in einem Durchgang abgearbeitet werden kann. Dennoch wäre es wünschenswert, wenn bei solchen Planungen in Zukunft auch die Befindlichkeiten der Menschen vor Ort berücksichtigt würden.