Meinung : Jetzt erst recht lokal einkaufen!

Bitburg/Prüm Die 2G-Regel im Einzelhandel ist für die Kunden nur mit minimalem Aufwand verbunden. Also kein Grund, auf Online-Shopping umzusteigen – denn die Geschäfte vor Ort brauchen unsere Unterstützung.

Es dauert nicht mal eine Minute. Höchstens 30 Sekunden. Wahrscheinlich eher nur zehn. Den Impfpass oder Genesenen-Nachweis vorzuzeigen, ist wirklich keine große Sache. Vor allem, da die meisten das Dokument sowieso auf dem Smartphone abgespeichert haben, das immer in der Tasche steckt. Das Einkaufs-Erlebnis hat die 2G-Regel meiner Erfahrung nach also überhaupt nicht eingeschränkt.

Der Einzelhandel musste in der Corona-Pandemie bisher viele harte Schläge einstecken. Zusätzlich zu den Lockdowns galt es immer wieder, kurzfristig neue Vorgaben umzusetzen. Doch die Ladeninhaber und Mitarbeiter haben wiederholt alles gegeben, um die Regeln genau zu befolgen und ihren Besuchern gleichzeitig ein gutes Einkaufserlebnis zu bieten. Das ist auch bei der Einführung von 2G hervorragend gelungen. Jetzt sind wir Kunden an der Reihe!

Online-Shopping mag auf den ersten Klick leichter erscheinen, aber bezahlt es die Gehälter der Mitarbeiter aus dem Laden nebenan? Lokal einkaufen sichert Arbeitsplätze, die Existenz des Einzelhandels vor Ort und so letztendlich auch die Attraktivität unserer Innenstädte. Außerdem ist die persönliche Beratung durch nichts zu ersetzen. Also: Das nächste mal nicht im Internet suchen, sondern in der Fußgängerzone. Da gibt’s ganz nebenbei auch noch eine dicke Portion Weihnachtsstimmung obendrauf!