Meinung Kommentar zu Baugenehmigungsverfahren in Trier-Saarburg: Es muss schnell gehen beim Bauen

Einmal vereinbarte Preise können schon am nächsten Tag keine Gültigkeit mehr haben. Deswegen wäre es gut, wenn die Bearbeitungszeiten für Bauanträge möglichst kurz wären. Das ist im Kreis Trier-Saarburg jedoch nicht so. Im Gegenteil: Die Zeiten haben sich in den vergangenen Jahren beständig ausgedehnt.