Meinung Ärger um Flüchtlingsunterkunft in Michelbach: Umgang mit Bewohnern ein Unding

Es sitzen doch so erfahrene Leute in der Kreisverwaltung, dass es unbegreiflich ist, wie man in ein solches Kommunikations-Desaster geraten konnte. Wie heißt es in so vielen Reden: die Menschen mitnehmen. Ein guter Ansatz, im Fall von Michelbach ist das aber komplett versäumt worden. Der Schritt, 60 Flüchtlinge in einem 90-Einwohner-Ort unterbringen zu wollen, ohne vernünftige Einbindung der Beteiligten – ein absolutes Unding!