Kommentar zur Freibadsaison : Vielen Dank für den Sommer!

Hermeskeil/Morbach/Thalfang Natürlich wäre ein Besuch im Bad ohne Maske und Abstand etwas schöner, aber es geht nun mal nicht anders. Die letzten, die etwas dafür können, sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz im Gegenteil – sie verdienen ein großes Lob für ihren Einsatz.

Das ist doch mal eine gute Nachricht: Trotz des eher schlechten Wetters haben die Freibäder ihre Besucherzahlen in diesem Sommer sogar steigern können. Einen großen Anteil daran hatten die zahlreichen engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür muss einfach mal eines gesagt werden: Danke! Danke an alle, die vor Ort geschuftet haben, um Hygienekonzept und Badespaß zusammenzubringen. Danke aber auch an alle, die hinter den Kulissen Verordnungen durchgearbeitet haben, um diese Konzepte zu entwickeln.