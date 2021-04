George-Floyd-Prozess : Amerika hat dieses Urteil gebraucht

Meinung Washington/Minneapolis „I can’t breathe“: Diese Worte des kurz darauf verstorbenen Schwarzen George Floyd gingen vergangenes Jahr von Minneapolis um die Welt. Jetzt ist der verantwortliche Polizist schuldig gesprochen worden. Doch das Urteil kann nur ein Anfang sein.

Es ist ein Sieg der Gerechtigkeit. Zwölf Geschworene in Minneapolis haben ein Urteil gefällt, wie man es mit gesundem Menschenverstand anders kaum fällen konnte. Sie haben Derek Chauvin, den Polizisten, der sein Knie so lange in den Nacken George Floyds drückte, bis der in Handschellen am Boden liegende Afroamerikaner an Sauerstoffmangel starb, in allen drei Anklagepunkten für schuldig befunden.