Kommentar : Gewollt oder nicht – das ist ein Schlag für die Ex-Partei

Trier/Schillingen Das ging aber schnell - werden jetzt vermutlich einige denken. Gerade hat sich Sascha Kohlmann aus der CDU verabschiedet, schon nominieren ihn die Freien Wähler als Bundestagskandidaten. Betrachtet man die Sache genauer, ist der Wechsel zu den Freien Wählern natürlich nicht ganz so überraschend.

Schließlich gibt es zwischen ihnen und der CDU in der Tat die wohl größten inhaltlichen Schnittmengen. Und so plötzlich, wie der Wechsel auf Außenstehende wirkt, ging er sicher nicht vonstatten. Das wird vorab in Gesprächen gründlich vorbereitet worden sein.